Ισραήλ: 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Γάζα είναι έτοιμοι για εισβολή

Ξεπερνούν τους 1.100 οι νεκροί οι νεκροί των δύο πλευρών. Για μακρύ πόλεμο προειδοποιεί ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Σε κατάσταση σοκ μετά την πιο πολύνεκρη επίθεση στην επικράτειά του από ιδρύσεως κράτους, το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς χθες Κυριακή, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση την προηγουμένη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να έχει ξεπεράσει πλέον τους χίλιους νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.

Επιδιώκοντας να ξαναπάρει το πάνω χέρι έπειτα από αυτή την επίθεση ευρείας κλίμακας –από γη, αέρα και θάλασσα– το Σάββατο, εβραϊκή αργία, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν χθες να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου καταστράφηκαν κι άλλα κτίρια.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος αυτός θα είναι «μακρύς».

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς θυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πάνω από 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.000 τραυματίστηκαν, από τους οποίους 200 βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

«Ο εχθρός βρίσκεται ακόμη στο πεδίο», στο έδαφος του Ισραήλ, «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας πάνω απ’ όλα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και διεξάγουμε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», δήλωνε χθες βράδυ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διαμηνύοντας ότι «οι τρομοκράτες» θα καταδιωχθούν «παντού», «όπου κι αν βρίσκονται».

Σύμφωνα με το Arab News, το Ισραήλ έχει συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες στα σύνορα της Γάζας προετοιμάζοντας μια χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς. Πιο συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι έχει κινητοποιήσει 100.000 στρατιώτες στο πλαίσιο προετοιμασίας για μια χερσαία επίθεση για να εξουδετερώσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 100.000 έφεδρους στρατιώτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νότιο Ισραήλ και προετοιμάζονται να εκτελέσουν το έργο που η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ορίσει στον στρατό να κάνει», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόρνικους σε μια δήλωση του.

«Ο στόχος μας είναι στο τέλος αυτού του πολέμου, η Χαμάς να μην έχει πλέον καμία στρατιωτική ικανότητα να απειλεί τους ισραηλινούς αμάχους», πρόσθεσε ο Κόρνικους. Ένας άλλος στόχος είναι «να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας». Η ισλαμική ομάδα πήρε τον έλεγχο της Γάζας το 2007.

Χαρακτηρίζοντάς την ως «τρομερή» κατάσταση και τη «χειρότερη μέρα στην ισραηλινή ιστορία», ο Κόνρικους ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να πολεμούν μαχητές της Χαμάς στο εσωτερικό του Ισραήλ. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ένας «πολύ μεγάλος» αριθμός Ισραηλινών (στρατιωτών και πολιτών) κρατούνται στη Γάζα και είπε ότι ο αριθμός μπορεί να γίνει γνωστός τις επόμενες ημέρες.

Τουλάχιστον 493 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 2.751 τραυματιστεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Παράλληλα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πόλεμος ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς και το Ισραήλ έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό πάνω από 123.000 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.

"Οι εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει εσωτερικούς εκτοπισμούς" πληθυσμού, αναφέρει το OCHA σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για "πάνω από 17.500 οικογένειες, που αντιστοιχούν σε 123.538 ανθρώπους (...) κυρίως λόγω του φόβου, των ανησυχιών για την προστασία τους και της καταστροφής των σπιτιών τους".

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο περιοχών που καλύπτονται από έρημο κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, να διασώσει ισραηλινούς ομήρους ή αιχμαλώτους και να απομακρύνει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής ως σήμερα Δευτέρα το πρωί. Η Χαμάς κρατά «πάνω από 100» αιχμαλώτους, ανέφερε χθες Κυριακή η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

«Πολίτες και στρατιώτες βρίσκονται στα χέρια του εχθρού, είμαστε σε καιρό πολέμου», είπε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Χερτσί Χαλεβί.

Δέκα υπήκοοι Νεπάλ σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς, όπως και υπήκοοι άλλων κρατών, ανάμεσά τους Γαλλίδα.

«Ενότητα» ζήτησε ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, «στον λαό, στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση», μπροστά στην «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος θα είναι μακρύς και δύσκολος».

Τριανταεπτάχρονη ισραηλινή είπε πως ένιωσε φρίκη όταν είδε μέλη της οικογένειάς της που έχουν απαχθεί σε βίντεο γυρισμένο στη Γάζα, ιδίως εξαδέλφη της και τα παιδιά της, ηλικιών μεταξύ εννέα μηνών και τριών ετών. «Αυτή είναι η μόνη επιβεβαίωση που έχουμε», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιφάτ Τσάιλερ, με τσακισμένη τη φωνή.

Το Ισραήλ εξάλλου δέχθηκε επίθεση στα βόρεια σύνορά του, με τον Λίβανο. Το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν, άνοιξε πυρ με οβιδοβόλα εναντίον διαφιλονικούμενου τομέα στα σύνορα, οδηγώντας τον ισραηλινό στρατό να προχωρήσει σε πλήγμα drone εναντίον θέσης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Ενώ στην Αίγυπτο, δυο ισραηλινοί τουρίστες σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικού εναντίον τους στην Αλεξάνδρεια, σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλη παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, διαβεβαίωσαν πως αιχμαλώτισαν «πολυάριθμους στρατιώτες» του Ισραήλ.

«Αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο στο Ισραήλ», αναγνώρισε ο κ. Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ κατελήφθη εξαπίνης από αυτή την επίθεση άνευ προηγουμένου», έκρινε από την πλευρά του ο Τζόναθαν Πάνικοφ, διευθυντής της πρωτοβουλίας Σκόουκροφτ για την Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή: «Άκουσα πολλές συγκρίσεις με (τις επιθέσεις που είχαν διαπραχθεί) την 11η Σεπτεμβρίου (2001 στις ΗΠΑ) και πολλοί Ισραηλινοί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπόρεσε να γίνει αυτό».

Απόστρατος Ισραηλινός υποστήριξε πως ο ισραηλινοαραβικός πόλεμος του 1973, που παραμένει εθνικό τραύμα στο Ισραήλ ήταν «λίγος» σε σύγκριση με την επίθεση της Χαμάς προχθές Σάββατο, στην οποία είδε «πολύ σοβαρή αποτυχία» των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Η επίθεση της Χαμάς εξαπολύθηκε 50 χρόνια και μια μέρα έπειτα από εκείνον τον πόλεμο, που είχε φέρει το Ισραήλ προ εκπλήξεως και είχε στοιχίσει 2.600 ζωές στην ισραηλινή πλευρά σε τρεις εβδομάδες εχθροπραξιών.

Στην άλλη πλευρά, η ισραηλινή αντεπίθεση «μας κάνει να φοβόμαστε την καταστροφή και το τέλος της κοινωνίας των πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Σάντι αλ Άσι, 29χρονος κάτοικος του μικροσκοπικού παλαιστινιακού παραθαλάσσιου θύλακα.

Ιρανοί αξιωματούχοι βοήθησαν στο σχεδιασμό της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ανέφερε η Wall Street Journal. Αυτοί οι αξιωματούχοι «έδωσαν το πράσινο φως για την επίθεση σε μια συνάντηση στη Βηρυτό την περασμένη Δευτέρα», δήλωσαν στην εφημερίδα ανώτερα μέλη της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Σε δήλωσή της στο Al-Monitor, ωστόσο, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι το Ιράν δεν είχε εμπλοκή στην επιχείρηση.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την παλαιστινιακή αντίσταση είναι αποκλειστικά αυτόνομες και αταλάντευτα ευθυγραμμισμένες με τα νόμιμα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού. Υποστηρίζουμε σθεναρά την Παλαιστίνη. Ωστόσο, δεν εμπλεκόμαστε στην απάντηση της Παλαιστίνης προς το Ισραήλ, καθώς λαμβάνεται αποκλειστικά από την ίδια την Παλαιστίνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε αυτή την επιχείρηση και εκτόξευσε πάνω από 5.000 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για «να βάλει τέλος στα εγκλήματα των δυνάμεων κατοχής». Το Ισραήλ κατέχει από το 1967 τη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος, και την ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ επιβάλλει αυστηρό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Το Ισραήλ ανέστειλε την ηλεκτροδότηση, τις παραδόσεις τροφίμων και εμπορευμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο ισραηλινός υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε το κλείσιμο το σχολείων ως αύριο Τρίτη τουλάχιστον.

Η επίθεση της Χαμάς καταδικάστηκε από τους ηγέτες της Δύσης. Χθες Κυριακή ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έκρινε πως το Ισραήλ έχει «δικαίωμα να αμυνθεί» αντιμέτωπο με τις «βάρβαρες» επιθέσεις της Χαμάς.

Οι ΗΠΑ άρχισαν χθες να στέλνουν εκτάκτως στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, ιδίως πυρομαχικά, ενώ η αεροναυτική δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford πλέει προς την κατεύθυνση του Ισραήλ στη Μεσόγειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωσε τον ισραηλινό ομόλογό του για τη «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ισραήλ, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε Ισραήλ και Χαμάς να «υποστηρίξουν την ειρήνη» και να μη βάζουν στο στόχαστρο άμαχους.

Από την πλευρά του «το Ιράν υποστηρίζει τη νόμιμη άμυνα του παλαιστινιακού έθνους», δήλωσε χθες Κυριακή ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνεδρίασε χθες εκτάκτως για να συζητήσει την κατάσταση, καταδικάστηκε η Χαμάς, αλλά δεν υπήρξε ομοφωνία.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές, ο βασικός δείκτης TA-35 του χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ υπέστη χθες Κυριακή πτώση 6,47%, κατέγραψε τη χειρότερή του συνεδρίαση από τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με το πρακτορείο οικονομικών ειδήσεων Bloomberg.

Νέος συναγερμός για ρουκέτες της Χαμάς κηρύχθηκε στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του αργά το βράδυ χθες Κυριακή, μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος το πρωί του Σαββάτου με απολογισμό τουλάχιστον 700 νεκρούς.

Ακούστηκαν εκρήξεις στην παραθαλάσσια μητρόπολη, που πιστεύεται ότι στην πλειονότητά τους οφείλονταν σε καταρρίψεις από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος.

