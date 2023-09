Μαρόκο: Τουλάχιστον 820 νεκροί από ισχυρό σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στο Μαρόκο από το 2004. Νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές το επίκεντρο της δόνησης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:19

Τουλάχιστον 820 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το Μαρόκο τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και σκορπώντας τον πανικό στο Μαρακές και άλλες πόλεις, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Τοπικός αξιωματούχος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι οι περισσότεροι θάνατοι έχουν καταγραφεί σε ορεινές, δυσπρόσιτες περιοχές.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Caught on camera. The exact moment of the 6.8 magnitude earthquake that hit the city of Marrakech in Morocco tonight. News in development. September 8th 2023 #กํานันนก #السعوديه_كوستاريكا #earthquake #زلزال #Morocco #moroccoearthquake #Terremoto #Marruecos pic.twitter.com/GRm6h4USCw

Το κέντρο γεωφυσικής του Μαρόκου επεσήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ιγκίλ της επαρχίας αλ Χαούζ και ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών. Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,8 βαθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι το εστιακό του βάθος ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Η ορεινή περιοχή Ιγκίλ, όπου υπάρχουν μικρά χωριά, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στο Μαρόκο από το 2004, όταν σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές.

Στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

Σε πόλη της επαρχίας Αλ Χαούζ μια οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της.

Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Κάτοικοι του Μαρακές δήλωσαν ότι κατέρρευσαν κάποια κτίρια στην παλιά πόλη, που έχει κηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνεται ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του πόλης, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες. Κάτοικοι προσπαθούν με τα χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια αναζητώντας εγκλωβισμένους, εν αναμονή των βαρέων μηχανημάτων, δήλωσε ο κάτοικος Ιντ Ουααζίζ Χάσαν.

#Morocco : More than 600 people have been killed in worst earthquake for more than a century in Morocco - felt from worst hit region in High Atlas right up to Rabat #Maroc #المغرب #moroccoearthquake pic.twitter.com/mVchBX8tVs

— sebastian usher (@sebusher) September 9, 2023