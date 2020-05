Την παράταση της αναστολής στις κρουαζιέρες της έως και τις 30 Ιουλίου αποφάσισε η Celestyal Cruises, η βραβευμένη και αναγνωρισμένη, ως η νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των συνεχιζόμενων ταξιδιωτικών οδηγιών και της προσωρινής αδυναμίας προσεγγίσεων κλειστών λιμανιών στις περιοχές που η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Μόλις πρόσφατα, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η τουριστική περίοδος της χώρας θα επανεκκινήσει σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες, με την απελευθέρωση διεθνών πτήσεων από κάποιες χώρες να πραγματοποείται επιλεκτικά από τον Ιούλιο. Η Celestyal Cruises θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις φάσεις επανέναρξης του τουρισμού και κυρίως τις αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό, ενώ θα εργάζεται στενά με τις Ελληνικές αρχές για την ανάπτυξη βελτιωμένων πρωτοκόλλων υγιενής και ασφάλειας.

«Ζητούμε συγνώμη από τους πολύτιμους επισκέπτες μας για όποια αναστάτωση τυχόν προκληθεί από την επιπλέον παράταση της αναστολής των κρουαζιέρων μας. Είμαι αισιόδοξος ότι θα δείξουν κατανόηση, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους που διασφαλίζουν τόσο την ευημερία των επιβατών και των πληρωμάτων μας όσο και των προορισμών που επισκεπτόμαστε. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η Ελλάδα ανοίγει με σύνεση και σταδιακά τις «πύλες» της στο διεθνή τουρισμό, παραμένοντας πιστή στην αναγνωρισμένη, βέλτιστη πρακτική της για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ανυπομονούμε να ξαναρχίσουμε τη λειτουργία μας και να καλωσορίσουμε με τη γνωστή ελληνική φιλοξενία τους επισκέπτες μας στα κρουαζιερόπλοιά μας» ανέφερε σχετικά ο κ. Leslie Peden, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της (CCO) Celestyal Cruises.

Να υπενθυμίσουμε ότι για όσους επιβάτες έχουν καταβάλει το αντίτιμο της κρουαζιέρας και έχουν επηρεαστεί από αυτή την προσωρινή αναστολή, η Celestyal Cruises προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουν την εξαργύρωση για μία μελλοντική κρουαζιέρα (Future Cruise Credit) αξίας 120% της αρχικής κράτησης. Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα εξαργύρωσης (Future Cruise Credit) μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2021, για οποιοδήποτε από τα δρομολόγια της Celestyal Cruises έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2022. Για επιπλέον ευελιξία, οποιοσδήποτε δεν αξιοποιήσει το δικαίωμα εξαργύρωσης (Future Cruise Credit) έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2021, θα λάβει αυτόματα επιστροφή χρημάτων, ίση με το αρχικό ποσό που καταβλήθηκε στη Celestyal Cruises, μετά τη λήξη της δυνατότητας εξαργύρωσης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, η Celestyal Cruises θα εκδώσει αυτόματα πιστωτικό σημείωμα για μελλοντική κρουαζιέρα σε όσους έχουν επηρεαστεί, το οποίο θα αποσταλεί απευθείας στους επιβάτες ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα, χωρίς να υφίσταται η ανάγκη επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας παρά μόνο για νέα κράτηση.

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση των νέων κρουαζιέρων της Celestyal Cruises για το 2021 και 2022, που υπόκεινται στην προνομιακή καμπάνια, «Escape To The Future», για όσους προβούν έγκαιρα σε κρατήσεις, έρχεται η ανανεωμένη πολιτική κρουαζιέρας «Peace of Mind», που επιτρέπει στους επισκέπτες να αλλάξουν οποιαδήποτε κρουαζιέρα αναχωρεί από τώρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό ισχύει για νέες κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2020. Εφόσον η κράτηση αλλάξει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία απόπλου, θα εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα (Future Cruise Credit) για το 100% της αξίας που έχει καταβληθεί στη Celestyal Cruises. Η πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε κρουαζιέρα αναχωρεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.